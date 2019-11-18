شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية تتعاقد مع شركة عالمية لمدة عامين لفحص سلامة وصحة الغذاء بالفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن سعى الغرفة فى الفترة الحالية للتعاقد مع شركةPreverisk بريفريسك العالمية لمراجعة سلامة وأمن الغذاء داخل الفنادق المصرية وفقا لمعايير والقواعد الدولية.

وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة السائحين والتى تعد أولوية لدى الغرفة، وكذلك لتكون حائط صد لأى إشاعات كاذبة يتم الترويج لها فى الخارج بشأن سلامة الغذاء فى الفنادق المصرية ووجود أمراض مستوطنة.

وأشار فوزى فى بيان، إلى أن التعاقد سيكون لمدة عامين، وسيجعل من الشركة العالمية مستشارا للغرفة، حيث ستتولى عملية متابعة الخدمات داخل الفنادق باعتبارها شركة معتمدة عالميا في مجال صحة وسلامة الغذاء، وذلك بهدف رفع كفاءة الوعي لأهمية سلامة الغذاء وفحص الفنادق بالمحافظات السياحية.

Advertisements

ولفت إلى أن الغرفة سبق وأن تعاقدت مع تلك الشركة لمراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء لنحو 103 فنادق بالغردقة والجونة في أكتوبر 2018، واستكمالا لهذا المشروع تم التعاقد مع الشركة لمراجعة المعايير الصحية لعدد 105 فندق عائم يعمل بين الأقصر وأسوان.

ثم قامت الشركة بأرسال تقرير من خلال الغرفة لكل فندق عائم به الملاحظات والإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها لتلافي تلك الملاحظات.

ونوه بأنه تم حضور إحدى اجتماعات الـ ABTA بالتنسيق مع شركة بريفريسك؛ حيث تم استعراض ما تقوم به وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية للنهوض بمستوى الخدمات الفندقية من حيث سلامة الغذاء، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء للفنادق السياحية.