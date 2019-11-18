شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة فى منتدى الأعمال المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سفير الولايات المتحدة الجديد إلى مصر جوناثان كوهين فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المشترك، والذى انطلقت فعالياته اليوم، وهو أول ظهور للسفير الذى تولى مهامه أمس .

في بداية اللقاء رحب رئيس غرفة التجارة الامريكية الدكتور شريف كامل بالسفير الجديد ، وبالضيوف من أمريكا ومصر، وبمحمد بطاينة رئيس الغرفة الامريكية بالأردن .

ويشارك فى المنتدى الذى يحمل عنوان منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة، الذى يستمر على مدار اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وإيان ستيف ،مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للولايات المتحدة والخدمات التجارية الأجنبية، ويشهده عدد من الوزراء ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق الملا، وزير البترول، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بالإضافة إلى الممثلين الرئيسيين من بنك الاستيراد والتصدير في الولايات المتحدة (EXIM) ، ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) ، ووكالة الولايات المتحدة للتجارة والتنمية (USTDA).

وكان السفير جوناثان كوهين قد حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.

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وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

وشغل السفير كوهين سابقاً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، شغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.