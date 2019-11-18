شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر: تنفيذ 24 قراراً لسحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية لعدم جدية الغرض من التخصيص والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس شريف الشربيني: سبق وأن منح جهازالمدينة مُهلٍا عديدة لأصحاب قطع الأراضي ولم يستجيبوا، ولم يقوموا بتنفيذ الغرض من التخصيص، وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس يسرى محمد طاهر، وإدارة الأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير والمشرف على رئاسة الأحياء، بتنفيذ قرارات السحب لتلك الأراضى، مشيراً إلى أنه جار استكمال باقي تنفيذ قرارات سحب واسترداد قطع الأراضى، وكذا حصر كل قطع الأراضي الفضاء بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ.
وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار المتابعة الدورية من جهاز المدينة لقطع الأراضى التي يتم تخصيصها، للتأكد من تنفيذ الغرض من التخصيص، محذراً من ارتكاب أية مخالفات بالمدينة.
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