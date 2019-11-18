شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17322 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5405 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة.