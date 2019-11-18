شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17322 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5405 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.