شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل التركية 2.5% فى أكتوبر رغم خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاءات التركى اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5 بالمئة على أساس سنوى فى أكتوبر إلى 142 ألفا و810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ. وتراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلا أيضا عن سبتمبر. كان البنك المركزى التركى خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.

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