شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 1.02 مليون طن من الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنها اشترت 1.02 مليون طن من الشعير فى أحدث مناقصة عالمية تطرحها. بلغ متوسط سعر شراء الشعير في المناقصة 216.62 دولار للطن.

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