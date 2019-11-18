شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخفض سعر فائدة رئيسى للمرة الأولى منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض البنك المركزى الصينى اليوم الاثنين، سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسى خمس نقاط أساس، فى أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على أربع سنوات. وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسى لسبعة أيام إلى 2.50 بالمئة من 2.55 بالمئة.

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