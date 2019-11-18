التنمية الصناعية تقر حوافز جديدة لحجز وحدات مجمع الغردقة الصناعى

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وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن من ضمن هذه الحوافز، رفع الحد الأقصى لعدد الوحدات المخصصة للمستثمر الواحد من مجمع مرغم إلى 8 وحدات بدلا من 4 وحدات، كما طرح في كراسات الشروط، وأن تكون قيمة التأمين 50 ألف جنيه لأول وحده و25 ألف جنيه لكل وحدة إضافية، على أن يتم سداد 50% من قيمة التأمين ويتم سداد الباقي عند إتمام التخصيص.
أفاد مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية، عن أنه سيتم افتتاح فرع جديدة للهيئة فى محافظة البحر الأحمر بالغردقة، الأسبوع المقبل لتقديم خدمات للمستثمرين، بالتزامن مع طرح مجمع صناعى بالبحر الأحمر يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا.
وأضاف المصدر، أن المجمع الجديد 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.
وبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية فى مجمع الغردقة 3.041 مليون جنيه، بالإضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وكذلك تم تحديد سعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر و7.6 جنيه مقابل خدمات الصيانة.
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