شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثمانية أسابيع متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وفي تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.21 لتتداول عند 57.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.88$ للبرميل، كما تراجعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.06% لتتداول عند 63.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.36$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.98.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 71 خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء وارتفاع المنازل المبدوء إنشائها خلال تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أجراء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو مكالمة هاتفية صباح السبت الماضي مع كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر حيال صفقة "المرحلة الأولى" وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" والتي تطرقت لكون الجانبان أجريا "محادثات بناءة" حيال "الاهتمامات الأساسية لكل منهما" واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 674 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر، موضحة رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.