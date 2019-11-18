شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتدفق 3.5 مليار دولار مع ضم "أرامكو" لمؤشرات عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، ماجد كبارة، دخول نحو 3.5 مليار دولار كتدفقات غير نشطة مع ضم "أرامكو" إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة "إس آند بي" "وفوتسي راسل".

واعتبر كبارة أنه سيكون هناك إقبال كبير من قبل المستثمر المؤسساتي سواء المستثمر المؤسساتي المحلي أو الإقليمي على اكتتاب أرامكو، بنسبة تغطية كبيرة، دون أن ننسى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بعدما أبدت الصين مؤخرا نيتها باستثمار حتى 10 مليارات دولار في طرح "أرامكو"، بحسب قناة العربية.

أمّا المفاجأة، فتمثلت بحسب خالد فدا خبير أسواق مالية، بضيق النطاق السعري بين 30 و32 ريالا للسهم بعدما كانت التوقعات تشير إلى أن يتراوح النطاق ما بين 10 و15% ما بين السعر الأدنى والسعر الأعلى، غير أن ذلك برأيه يعطي أريحية للمستثمر الفرد والمؤسساتي.

وعن حجم الطرح، قال فدا إن حجم الطرح الذي حدد عند 1.5% من أسهم الشركة، أخذ بعين الاعتبار حجم السوق السعودي حيث يتراوح وزن أرامكو على مؤشر تاسي ما بين 9.5% و10%، لذا لو زادت نسبة الطرح عن 1.5% من إجمالي أسهم "أرامكو"، كان ذلك من شأنه أن يضغط على مؤشر السوق السعودي "تاسي".

وكانت MSCI، أكبر مزود للمؤشرات في العالم، قد أكدت أنها ستضيف أرامكو إلى مؤشراتها في الـ17 في ديسمبر، إذا تم إدراج أسهم أرامكو في السوق السعودية في الـ12 من الشهر المقبل.

وأشارت المؤسسىة إلى أنه في حال التأخر في إدراج أرامكو لما بعد هذا التاريخ، عندها سيتم إضافة أرامكو إلى مؤشراتها بعد الـ5 من يناير 2020 وذلك لتفادي فترة تراجع السيولة التي تحيط عادة بعيد الميلاد.

ويأتي إعلان MSCI بعد أن كانت كل من S&P Dow Jones وFTSE Russell قد أعلنتا أنهما قد تسرعان ضم أرامكو إلى مؤشراتهما بعد إدراج الشركة في ديسمبر.

علما بأن مزودي المؤشرات العالمية عادة ما يقومون بإضافة الشركات المدرجة حديثا خلال فترات المراجعة الفصلية أو نصف السنوية.

وبدأت أمس فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في "طرح أرامكو"، والتي تنتهي في 28 نوفمبر 2019. تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات. وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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