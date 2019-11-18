شكرا لقرائتكم خبر عن "ملتقى الإدراج" يناقش متطلبات الطرح بغرفة الرياض.. الأحد القادم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنظم غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2019، ملتقى الإدراج.
وذكرت الغرفة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه سيتم تنظيم الملتقى بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ والمدير التنفيذي لـ "تداول" خالد الحصان.
وأضافت الغرفة أن الملتقى سيناقش متطلبات الطرح في السوق الرئيسة والسوق الموازية- نمو، وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية؛ وذلك لدعم الشركات للتحول الى شركات مساهمة عامة.
ومحاور الملتقى تتضمن نظرة عامة عن السوق المالية السعودية، والتغيرات فيه، والانضمام إلى المؤشرات العالمية وتأثيرها في الشركات المدرجة، ومشاركة المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، فضلا عن الدور الحكومي في دعم أجندة الإدراج.
وتسعى لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في قطاع الاستثمار والأوراق المالية؛ لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين الحكوميين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، في لعب دور كبير من أجل تحقيق حضور مميز ومشاركة فعالة للغرفة في صناعة القرارات الحكومية.
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