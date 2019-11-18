شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تناقش تحديات العملات المشفرة والاستقرار المالي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن مناقشتها عددا من القضايا أبرزها التحديات التي تواجه العملات المشفرة، وقضية الاستقرار المالي.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي إن ذلك جاء خلال الاجتماع السادس عشر للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي والذي عقد أمس الأحد، بمدينة الرياض.

وانعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد بن محمد المعراج.

وناقش الأعضاء خلاله قضايا الاستقرار المالي وتطورات الاقتصاد العالمي، واستعرض المحافظ الخليفي أولويات المملكة العربية السعودية في قضايا القطاع المالي خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام القادم 2020.

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وبحث الاجتماع أيضا مواضيع الاستقرار المالي والتحديات المتعلقة بالعملات المشفرة المستقرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي وقضايا الاستقرار المالي الإقليمي، وكذلك الحوادث السيبرانية وكيفية التصدي لها والتعافي منها.

يشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعةً له في عام 2011م استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونية 2010.

وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.

وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.