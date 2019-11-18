شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة السعودية تنفي فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، إن ما تردد بشأن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية ليس صحيحا.
وأكدت الهيئة في بيان لها اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين، والخليجيين المقيمين في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك اللائحة لن تطبق على الأفراد، كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.
وحسب البيان فإن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.
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