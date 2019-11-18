شكرا لقرائتكم خبر عن "النقد السعودية" تبدأ قياس أثر التقنيات الجديدة على الخدمات المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن فتح باب التقديم لقبول طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية الحديثة، في البيئة التجريبية التشريعية SandBox .

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إنها تبدأ استقبال الطلبات وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2019 إلى 15 يناير لعام 2020.

وبحسب المؤسسة، فإنها صممت بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي.

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وقالت المؤسسة أن تلك البيئة ترحب بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

ووقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز في نهاية أبريل الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس "مركز فنتك السعودية"، بالشراكة مع مركز الملك عبد الله المالي، خلال مؤتمر القطاع المالي 2019.

ومصطلح التقنية المالية أو "الفنتك" يعني توظيف التقنية في تطوير كفاءة الخدمات المالية وتنويع طرق استخدامها.

يذكر أن "فنتك السعودية" مبادرة ضمن الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، بقيادة ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية؛ لفتح المجال لإطلاق خدمات مالية تقنية جديدة ومبتكرة.