الاقتصاد

الدولار الأسترالي دون المتوسط المتحرك – تحليل - 18-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مستويات 0.6725 ثم 0.6670 التي تمثّل أهدافنا السلبية الرئيسية.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6840 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 0.6925 وقد تمتد إلى 0.7015 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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