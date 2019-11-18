شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يندفع صعوداً – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليخترق مستوى 62.50 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، ونتوقع التوجه نحو مناطق 65.40 على المدى القريب.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 62.50 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.70 والمقاومة 64.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد