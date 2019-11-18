شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة سلبية – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ميلاً هابطاً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن مستوى 16.96، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي ليحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات دون مستوى 16.96، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 16.33 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.65 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط