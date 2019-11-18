شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب قرب مقاومة القناة التصحيحية الهابطة ولا يزال دونها، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1447.00 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن اختراق 1470.00 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1489.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1475.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط