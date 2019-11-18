شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتجه نحو الدعم الأولي – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ليختبر المتوسط المتحرك 50، وقد يجري اختباراً لمستوى 1.3200 خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد بعد اختبار الدعم المذكور.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3155 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.3295 وتمتد إلى 1.3380 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3155 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد