شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهاجم المقاومة – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات اختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، فإن تأكيد الاختراق سيقدّم حافز إيجابي قوي يدعم فرص الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3045.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2840 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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