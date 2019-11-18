شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الارتفاع – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مستوى المقاومة الأهم عند 1.1065، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر استعادة الاتجاه الصاعد وإيقاف المسار التصحيحي الهابط الذي سيطر على التداولات الأخيرة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، لكن بالمقابل، لا يزال التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة فعالاً، إلى جانب ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 1.1065 ثم 1.1105 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق تصل إلى 1.1280، بينما كسر 1.0995 سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1.0950 ثم 1.0880 كأهداف سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0970 والمقاومة 1.1150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي