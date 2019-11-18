شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقى كلمة فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى ..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ، كلمة فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى ،والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى ومجلس الأعمال الأمريكى .

يشارك فى المنتدى الذى يستمر على مدار اليوم إيان ستيف ،مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للولايات المتحدة والخدمات التجارية الأجنبية ، ويشهده عدد من الوزراء ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وطارق الملا ،وزير البترول ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، بالإضافة إلى الممثلين الرئيسيين من بنك الاستيراد والتصدير في الولايات المتحدة (EXIM) ، ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) ، ووكالة الولايات المتحدة للتجارة والتنمية (USTDA)

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سيركز هذا المنتدى الذي يستمر ليوم واحد على القطاعات والمواضيع الحيوية لمستقبل مصر والتي تعد ضرورية لتحقيق كامل إمكاناتها كمركز اقتصادي إقليمي.

ومن أبرز القضايا التى سيتم مناقشتها ، مستقبل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر حول التجارة والاستثمار ،و الاستثمار في مصر: الفرص المتاحة للقطاع الخاص ،و الإصلاح الإداري والتمويل: التخطيط للغد ،و مصر: مركز الطاقة الإقليمي ،و بناء مستقبل اقتصادي من خلال التحول الرقمي ،و مصر: جني ثمار الإصلاح الاقتصادي