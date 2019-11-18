استثمار 500 مليون جنيه لزيادة رصيف دمياط لتداول الحاويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى ، يوم الأربعاء المقبل ،بروتوكول الحصول على ترخيص استغلال رصيفى 5،6 بالميناء .
وكشف مصدر بالقابضة للنقل البحرى والبرى ،أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حصلت على موافقة وزارة النقل على تخصيص رصيفى ( 6،5 ) باعتبارها امتداد طبيعى لأرصفتها الحالية واللازمة لنمو الشركة .
أضاف المصدر ، أن تكلفة المشروع تصل لنحو 500 مليون جنية، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا ، بدلاً من 1050 مترا ،لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر ، مما يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20% الى 25% ،أى من عدد 1,4 مليون حاوية الى 1,8 مليون حاوية فى السنة، مشيرا الى أن زيادة السعة يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة اختيار محطة الحاويات ذات الامكانيات الكبيرة للتعامل معها .
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