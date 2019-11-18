شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: تخفيض سعر الفائدة يزيد من التوسع في الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس ابراهيم العربي ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،رئيس غرفة القاهرة ، أن المبادرات التي تتم حاليا سواء تخفيض سعر الفائدة أو اقامة معارض موسمية وسعي منتسبي الغرف التجارية الي التنازل عن جزء من هامش الربح لخفض اسعار السلع هدفها خدمة المواطن وتحريك السوق ودعم الاقتصاد.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تخفيض سعر الفائدة له انعاكس ايجابي وان كان ليس في الوقت الحاضر لانه سيقلل من تكلفة السلع ويشجع كثيرا من الشركات علي التوسع في استثماراتها بالسوق وهذا يؤدي الي رفع الانتاج وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع علي تراجع الاسعار ومن ثم يستفيد المستهلك والصانع والتاجر بتحريك المبيعات.

ونوه رئيس الاتحاد، الي ان الاستفادة من تخفيض سعر الفائدة ايجابي لانه سينعكس علي تقليل تكلفة التمويل وبالتالي هذا يزيد من الانتاج وتنوعه مما يؤدي الي زيادة معروض السلع والخدمات وبالتالي يكون مردودة علي اسعار السلع بالانخفاض وهذا في صالح المستهلك الذي يعتبر اساس التجارة والصناعة.

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واشاد "العربي" بمثل هذه المبادرات التي تؤدي الي تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتوسع الشركات في استثماراتها ودخول شركات جديدة سوق العمل بايجابيات جديدة منها زيادة الانتاج وتوفير مزيدا من فرص العمل ودعم القاعدة الاساسية لاقتصادنا القومي والكل سواء الحكومة او القطاع الخاص يتسابق علي تفعيل مبادرات هدفها الصالح العام وتنمية وتطوير اقتصاد بلدنا ومن ثم بناء مصرنا الحديثة.

كما اشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق الذي يحدث حاليا بين القطاع الخاص والحكومة لضبط السوق وخدمة المواطن سواء بمادرات تخفيض سعر الفائدة او مبادرة تخفيض الاسعار التي اعلن عنها اتحاد الغرف مؤخرا ولاقت استجابة كبيرة من منتسبي الغرف التجارية وايضا المعارض التي يتم تنظيمها من خلال الغرف التجارية المختلفة علي مستوي الجمهورية.