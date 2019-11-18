شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تسعير التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الاثنين وسط تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

هذا وقد تابعنا أجراء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو مكالمة هاتفية صباح السبت الماضي مع كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر حيال صفقة "المرحلة الأولى" وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" والتي تطرقت لكون الجانبان أجريا "محادثات بناءة" حيال "الاهتمامات الأساسية لكل منهما" واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج نوه الخميس الماضي لكون كل من بلاده وأمريكا يجريان مناقشات عميقة حيال صفقة "المرحلة الأولى"، مع أفادته بأن التراجع عن بعض التعريفات الجمركية هو مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحاً "بدأت الحرب التجارية بإضافة تعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء هذه التعريفات الإضافية"، مضيفاً "هذا شرط مهم لكلا الطرفين للتوصل لاتفاق".

وفي المقابل، نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاريك ودلو أيضا الخميس لكون واشنطون "تقترب" من صفقة تجارية مع بكين، ونود الإشارة لكون بعض التقرير تطرقت مؤخراً إلى تأجيل الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت من وقت لاحق من هذا الشهر إلى الشهر المقبل، بينما لم يتم الكشف بعد عن الموعد أو مكان اللقاء المرتقب بينهم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.73% ليربح 12.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,696.67، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.70% ليربح هو الأخر 161.77 نقطة ويصل إلى المستوى 23,303.32.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.74% ليخسر 28.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,877.09، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 18.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,891.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 2.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,326.66، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 22.95 نقطة ويصل إلى المستوى 2,162.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.06% ليربح 6.12 نقطة ويصل إلى المستوى 10,900.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 19.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,774.70.