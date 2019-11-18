شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته ، بعدما استفاد من الدعم الإيجابي المقدم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 0.20 ريال ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط ، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 13.24 ، ليستهفد مستوى المقاومة 13.98 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.98 .