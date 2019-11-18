شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.54% بما يعادل 0.58 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 13.48 ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.48 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.26 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 13.80 .