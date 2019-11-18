شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 16.50 ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.62% بما يعادل 0.72 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.00 .