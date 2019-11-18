شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يؤكد كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد السهم على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.02 ريال .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.27 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.94 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.94 ومستوى المقاومة 8.27 .
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