شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يقضى على آمال صعوده – تحليل صباحي - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرضه لضغطه السلبي مرة أخرى بتداولاته القادمة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.08 ريال .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 12.04 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.26 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.48 .