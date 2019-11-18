شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يقضى على آمال صعوده – تحليل صباحي - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرضه لضغطه السلبي مرة أخرى بتداولاته القادمة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.08 ريال .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 12.04 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.26 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.48 .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة للتأمين يقضى على آمال صعوده – تحليل صباحي - 18-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.