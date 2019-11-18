شكرا لقرائتكم خبر عن التموين يقلص كثيراً من خسائره – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم التموين (6004) لأدنى مستوى له في آخر جلساته عند 89.80 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويقلص كثيراً من خسائره ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.22% بما يعادل -0.20 ريال ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 89.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 93.10 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.70 ومستوى المقاومة 93.10 .

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