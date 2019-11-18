شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، لينهي تداولات اتسمت بالتذبذب ليحقق مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 3.76 نقطة ، وذلك في ظل تأثر المؤشر بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استفادته في الوقت نفسه للضغط الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 7800.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7850.00 ومستوى المقاومة 8128.37 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 49
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 131
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عدد أسهم الشركات الثابتة 13
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عدد أسهم الشركات المتداولة 193
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