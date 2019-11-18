شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المدابغ :أسعار الجلود مازالت منخفضة بسبب الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران ، رئيس شعبة أصحاب المدابغ ، أن أسعار الجلود مازالت منخفضة ، وذلك بسبب الأزمة العالمية .
وطالب رئيس شعبة أصحاب المدابغ ، بضرورة أن يكون هناك بورصة الجلود تكون مرتبطة بالسوق العالمية وتعمل على ضبط السوق بما يخدم الصناعة المصرية ووضع آليات تحدد هامش الربح لكل من له علاقة بالصناعة، موضحا أن البورصة ستعمل على تحريك السوق وزيادة عمليات البيع بشكل منظم وفق التسعيرة المحددة من البورصة.
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