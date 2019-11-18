شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المدابغ :أسعار الجلود مازالت منخفضة بسبب الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران ، رئيس شعبة أصحاب المدابغ ، أن أسعار الجلود مازالت منخفضة ، وذلك بسبب الأزمة العالمية .

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وقال مهران في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن تحرك الأسعار لا يتناسب مع السوق العالمي ، والذي تعاني منه دباغة الجلود، مشيرا أن عدم انعكاس انخفاض أسعار الجلود المدبوغة على أسعار منتجات الجلود من أحذية وحقائب وغيرها أمر يحتاج إلى مراقبة وذلك لعدم تناسب الأسعار النهائية مع الخامات حيث أن الاحذية تباع بأضعاف سعرها في الأسواق.

وطالب رئيس شعبة أصحاب المدابغ ، بضرورة أن يكون هناك بورصة الجلود تكون مرتبطة بالسوق العالمية وتعمل على ضبط السوق بما يخدم الصناعة المصرية ووضع آليات تحدد هامش الربح لكل من له علاقة بالصناعة، موضحا أن البورصة ستعمل على تحريك السوق وزيادة عمليات البيع بشكل منظم وفق التسعيرة المحددة من البورصة.