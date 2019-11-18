شكرا لقرائتكم خبر عن 66 متحدثا فى مؤتمر إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية ..الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لمنتدى افريقيا 2019 أبرز المتحدثين خلال يومى المنتدى والذى تنطلق فعالياته يومى الجمعة والسبت المقبلين ،برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحسب الموقع سيتحدث فى المنتدى نحو 66 متحدثا ، من أبرزهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووزير الخارجية سامح شكرى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ،وعمرو نصار وزير الصناعة والتجارة .

ويتحدث فى الفعاليات رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرنت ، وشيلشى موبندوا ، سكرتير عام الكوميسا ، علاوة على وزير الاقتصاد بجزر القمر ووزير الصناعة فى نيجريا وعدد من وزراء دول القارة ، كما يتحدث فى الفعاليات الإعلامي الامريكي المشهور ريتشارد كويست .

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بجانب عدد من قيادات المال والأعمال بالأمم المتحدة، والبنك الدولي منهم مراد وهبة مساعد أمين عام الأمم المتحدة وعدد من ممثلى البنوك الاوروبية والافريقية .