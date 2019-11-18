شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 123 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 122 فلس، ونلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 115 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 121 فلس وبين مستوى المقاومة هو 123.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 18-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.