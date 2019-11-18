شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 123 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 122 فلس، ونلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 115 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 121 فلس وبين مستوى المقاومة هو 123.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط