شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال امس الاحد ليغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 266 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 263 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 270 فلس كمستوى اول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 260 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 263 وبين مستوى المقاومة هو 270 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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