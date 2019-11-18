شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 56٫30 فلس، مصحوبا بتراجع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما يعكس مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 53 فلس كمستوى اول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 53.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 57.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط