شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 31٫50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي والقوي عند 30٫50 فلس، والذي ساهم في دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 32٫40 فلس، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستوى المقاومة القوى عند 36 ريال، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 30٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 31.6 وبين مستوى المقاومة هو 33.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد