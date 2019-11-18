شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 9٫90 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 9 ريال، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 11 فلس كمستوى اول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.5 وبين مستوى المقاومة هو 10.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد