شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 3٫88 ريال، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع تراجعات للسهم قد تصل الى 3٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط