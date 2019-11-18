شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 0٫655 ريال، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الاجل، مما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫72 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫63 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.65 وبين مستوى المقاومة هو 0.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد