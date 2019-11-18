شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 6262 نقطة، في ظل استمرار تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التذبذب خلال الايام القادمة ما بين مستوى 6080 ومستوى 6300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,233 بينما مستوى المقاومة هو 6,280 نقطة