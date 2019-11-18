شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 10317 نقطة، في ظل استمرار تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى 10200 نقطة ومستوى 10450 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,297 بينما مستوى المقاومة هو 10,357 نقطة