شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «الاتحاد العقارية» المتراكمة تتجاوز المليارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت شركة الاتحاد العقارية خسائر قدرها 163.9 مليون درهم بنهاية 9 شهور الأولى من 2019، مقارنة بأرباح قدرها 145.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2018. وأفصحت الشركة عن وصول مقدار الخسائر المتراكمة إلى 2.082 مليار درهم، تشكل 48.52% من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون، مبيناً أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هي خسارة القيمة العادلة البالغة 2076 مليون درهم المتعلقة بالاستثمارات المسجلة في2017

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