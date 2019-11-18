شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية ينظم ملتقى الأعمال المصرى الفلبينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، ملتقى الأعمال "المصرى ـ الفلبيني" لبحث تنشيط التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، على أن يقوم الاتحاد بتنظيم لقاءات ثنائية بين شركات مصرية ونظيرتها من الفلبين.
وقالت دعوة الاتحاد للملتقى، أنه سيتم بحث التعاون فى مجالات الدواء ومستحضرات التجمٌيل الصناعات الغذائٌية، والأغذية، لبحث توقيع عقود وصفقات تصديرية لتنشيط التجارة والاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
وبلغ حجم التجارة بين مصر والفلبين نحو 46 مليونًا و692 ألف دولار خلال عام 2018، منها 33 مليونًا و400 ألف دولار صادرات مصرية و13 مليون دولار واردات من الفلبين، بحسب معلومات التمثيل التجارى.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى الفاكهة والحمضيات والبطيخ والقهوة والشاي والتوابل والدهون الحيوانية والزيوت النباتية ومنتجاتها، وأهم الواردات فى الحيوانات الحية والساعات وأجزاؤها والسكريات والحلويات والسكر.
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