شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى السيارات والمركبات باهتمام كبير خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل توافر الغاز الطبيعي بعد تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاة للتصدير، ويتميز الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بعدد من المميزات يأتي علي راسها الوفر من استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بأنواع الوقود الاخري

وفيما يتعلق بتكليف تحويل السيارات للغاز الطبيعي فتتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة. والتكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.

وتحرص وزارة البترول على تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه.

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وخلال الفترة الماضية قامت شركتى غازتك وكارجاس شركات قطاع البترول المصري والمتخصصة في تحويل السيارات للغاز الطبيعي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وذلك بدون مقدم وبفائدة سنوية بسيطة على أربع سنوات وبأقساط شهرية متساوية، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد أثمر هذا التعاون عن تمويل عمليات تحويل حوالى 34 ألف سيارة بإجمالى قيمة 172 مليون جنيه.

وخلال الفترة الماضية قامت شركة غاز تك إحدي شركات قطاع البترول المصري بالتعاقد مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل السيارات للغاز الطبيعى وذلك بقيمة 40 مليون جنيه على أربع دفعات بقيمة 10 مليون جنيه.