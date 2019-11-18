شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطور اتصالاً فائق السرعة للطائرات عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عيس بطى الشامسى، نائب الرئيس التنفيذى للحلول التقنية بشركة الياه سات، الشركة المتخصصة فى مجال تشغيل الأقمار الصناعية، أن خدمة الاتصال فائق السرعة لطائرات الركاب عبر الأقمار الصناعية لا تزال قيد التطوير، لتقديم سرعات إنترنت غير مسبوقة فى المنطقة.

ووفقا لجريدة "الرؤية" الإماراتية، أوضح الشامسى، فى تصريحات على هامش معرض دبى للطيران، أن التجربة التى بدأت قبل عامين، تأتى فى إطار التعاون بين الياه سات وشركة دو والاتحاد للطيران، حيث تم إجراء التجربة بنجاح على طائرة إيرباص أيه 320.

ونوهالشامسى، بأن الخدمة ستكون الأولى من نوعها وغير مسبوقة على الصعيد الإقليمي، حيث تصمن سرعات تصل إلى 50 ميغابت فى الثانية، ما يعزز تجربة المسافرين جواً عبر العالم.

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وقال، إن الشركة طرحت حلولاً جديدة من الاتصالات الفضائية لخدمة المنصات الجوية وذلك بالتعاون مع شركتها التابعة الثريا.

وأكد الشامسى، أن الحلول المبتكرة تدعم عمليات الطائرات المروحية والمسيرة والاستطلاع الجوى وكذلك البحث والإنقاذ وعمليات الاتصال لقمرة القيادة والركاب.