«غرفة رأس الخيمة» تؤكد دعم المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة بدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإمارة، مؤكداً على ضرورة العمل للانتقال بالشركات الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة إلى مراحل متقدمة في ممارسة الأعمال، مشيراً إلى السعي لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات «غرفة رأس الخيمة»، لمواكبة التطور الاقتصادي وتوسيع أعمالهم بما يساهم في سرعة انتشارهم في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءات أعمال عقدها رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة مع رجال أعمال وشركات من خارج الدولة وداخلها ضمن فعاليات ختام معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد في مركز رأس الخيمة للمعارض.

وأضاف النعيمي، أننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً لضخامة القطاع في الإمارة، حيث تم توقيع مبادرة تعاون على هامش معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركة «ماجنا كارتا» البريطانية المتخصصة في مجال الابتكار، لتطوير والانتقال لمرحلة متطورة في برنامج الإبداع والابتكار الذي تتبناه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، من خلال طرح أبرز المهارات والخبرات البحثية الدولية في مجال الابتكار، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير تلك المشاريع.

وتابع النعيمي، بأن برنامج مؤسسة سعود للإبداع والابتكار سيركز على المبتكرين وصناع القرار في مختلف المشاريع الصناعية والتكنولوجية والتعليم والعقارات والصحة والتأمين والضيافة والقطاع المالي بهدف العمل على زيادة الإنتاجية ودعم التنافسية من خلال ابتكار وتطوير الخدمات المقدمة من تلك المجالات.

وأشادت الشركات المشاركة في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمقومات التي توفرها رأس الخيمة للمستثمرين، حيث نجح عدد من الشركات في إبرام عدد من الصفقات كل في مجال عمله، مؤكدين أن مشاركتهم بالمعرض أتاحت لهم فرصاً لتوفير منتجاتهم مع شركات إماراتية لتسويقها محلياً وإقليمياً، لافتين إلى أن المعرض أتاح لهم التواصل مع تلك الشركات الوطنية الإماراتية، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية وإقليمية وعالمية، حيث تبين أن الشركات الوطنية تملك خبرات وكفاءات مواطنة وبخبرات عالية وتتنافس بشكل كبير مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، كما شهد المعرض جلسة لهزاع المنصوري تناولت العقلية الريادية وانعكاسها على قطاع الأعمال والاستثمار، وورشة عمل للدكتور عبدالله العوضي بعنوان «المال وريادة الأعمال» تضمنتا شرح مفاهيم ريادة الأعمال.

كما أطلق مركز إبراهيم الحوسني للدراسات القانونية والتدريب أعمال المركز القانوني بالإمارة، مستغلاً وجود عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعرض، مؤكداً أن المركز يستهدف تلك الفئة من أصحاب المشاريع لنشر التوعية القانونية، وإعداد ونشر الدراسات القانونية والأبحاث التي تخدم مصالحهم، بالإضافة إلى المساهمة في نشر رؤية جديدة لمساندة القطاع الحكومي في توفير تدريب متخصص للعاملين في المجال القانوني، بالإضافة إلى التدريب القانوني لغير القانونيين وطلاب الدراسات العليا في كليات القانون.