«اقتصادية الشارقة» تصدر كتيب «المنطقة الشرقية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كتيب المنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرصها على تسليط الضوء على أهمية المنطقة الشرقية وما تمتلكه من موارد تحقق النمو الاقتصادي للمنطقة. ويأتي إصدار هذا الكتيب حرصاً من الدائرة على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، إيماناً منها بجهود التنمية في المنطقة، وبالتوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة وتماشياً مع المشروعات الأخيرة مثل طريق الشارقة خورفكان الجديد والمشاريع التنموية والترفيهية والتراثية التابعة له، مثل استراحة سد الرفيصة و«نفق السدرة»، وموقع حصن خورفكان وبرجي «العدواني» و«الرابي» بعد إعادة ترميمها وصيانتها، والتي ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات لخورفكان والمنطقة الشرقية في مختلف قطاعات الأعمال.

ويحتوي الكتيب على ثلاثة أبواب حيث جاء في الباب الأول معلومات متنوعة عن خورفكان وكلباء ودبا الحصن وما تحتويه من موارد ثقافية وأثرية واقتصادية، بينما حمل الباب الثاني «اقتصادية الشارقة آلة الاستثمار في الإمارة» إحصاءات النمو المتواصلة للرخص في المنطقة الشرقية من عام 2013 إلى عام 2018، والتوسعات الجغرافية للدائرة في مناطق الإمارة المختلفة وكذلك دور الدائرة في فتح قنوات تواصل مع أصحاب الرخص في المنطقة الشرقية، في حين تناول الباب الثالث الطفرة التنموية في المنطقة الشرقية، وعدداً من نماذج الاستثمار فيها.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن المنطقة الشرقية تعد أحد المناطق الاستثمارية المهمة في الإمارة، لتمتعها بالثراء البيئي والاجتماعي والاقتصادي. حيث تمضي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قدماً نحو تحقيق أهدافها من التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، وأن افتتاح طريق خورفكان الجديد، والذي يمتد على طول 89 كيلومتراً من شارع الإمارات العابر في الشارقة إلى ميدان وادي شي في خورفكان، وحزمة المشاريع التنموية والعمرانية المصاحبة له ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات لخورفكان والمنطقة الشرقية في مختلف قطاعات الأعمال، مؤكداً أن الطريق يمثل رافداً تنموياً ودافعاً لعجلة التنمية الاقتصادية بمختلف مناطق الإمارة.

وأكدت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن إصدار كتيب المنطقة الشرقية يأتي لتسليط الضوء على منطقة من أهم المناطق في الإمارة بما تمتلكه من موارد ومواقع سياحية، تشجيعاً للمستثمر سواء في الاستثمار المهني أو التجاري وذلك بتحويلها الى منطقة حاضنة للأعمال وتقديم كافة التسهيلات، وذلك لخلق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة، وكذلك مواكبةً للنهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار. ويرصد الكتيب أهم المؤشرات الاقتصادية في المنطقة الشرقية بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. وأشارت إلى أن الكتيب يؤكد أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.