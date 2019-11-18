«رُوّاد» تعقد لقاء تعريفياً بنظام حقوق الامتياز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مُؤخراً، لقاءً تعريفياً حول نظام حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز»وذلك في فندق شيراتون الشارقة، أداره جاسم البستكي نائب رئيس لجنة الاستشارات في رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد».

حضر اللقاء مجموعة من رواد ورائدات الأعمال المواطنين الراغبين في تأسيس شركات جديدة خاصة بهم بالإضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع القائمة المهتمين بتوسيع أعمالهم وإيجاد مجالات تجارية جديدة للاستثمار فيها.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» إن اللقاء التعريفي الذي عقد بالتعاون مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد» يأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنفذها المؤسسة بهدف نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، وتوسيع فرص دخول المواطنين في قطاع العمل الحر، ومن ذلك زيادة الوعي بنظام حقوق الامتياز الذي يعد من أهم مكونات نظام الأعمال الحديث في السوق.

ولفت مدير مؤسسة «رُوّاد» إلى أن الإمارات تمكنت من إيجاد مكانة متقدمة كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال ووجهة مثلى لتأسيس وإطلاق الشركات والمشاريع الجديدة، حيث إن الدولة ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي في واشنطن حول ممارسة أنشطة الأعمال تحتل المرتبة 16 عالمياً ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، الأمر الذي انعكس في تحفيز المزيد من مانحي حقوق الامتياز للدخول إلى سوق الإمارات كنافذة رئيسية في عقد الصفقات التجارية الناجحة مع الراغبين في الحصول على مثل هذه الحقوق.

وأضاف أنه انطلاقاً من عضوية مؤسسة «رُوّاد» في عضوية الرابطة، يتم تبني وإطلاق العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في نشر ثقافة الفرانشايز بين رواد الأعمال، مشيداً في الوقت نفسه بدور الرابطة -باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج- في دعم الشركات المحلية ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، ومحاولة الاستفادة من التجارب والخبرات والعمل على نقلها إلى أعضاء المؤسسة، وأوضح أن الكثير من الشركات المحلية استطاعت الانتشار عالمياً تحت مظلة نظام الفرانشايز.

وقال مقدم اللقاء جاسم البستكي إن الورشة تأتي ضمن مبادرات رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز والمنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الامتياز الفرانشايز «فاد» في المجتمع وما بين رواد الأعمال والشباب الإماراتيين المقبلين على إطلاق مشاريع لهم.